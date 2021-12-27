"Плюем, когда нам скучно": Индия стала жертвой плюющихся на улице граждан

Граффити, изображающее плюющегося человека в Индии. Фото: Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Общество в Индии столкнулось с проблемой плевков на улицах городов, передает Би-би-си.

В городе Мумбаи есть инспекторы по "досмотру", которые занимаются тем, что патрулируют улицы города и следят за тем, чтобы люди не мусорили и не загрязняли всяческими способами общественные места.

Но вот уже долгое время в Индии игнорируют другую не менее важную проблему. Практически везде и даже в священных местах люди оставляют плевки. Некоторые из них кроваво-красного цвета от жевания табака с добавлением паана - препарата из листьев бетеля и орехов арека, который широко распространен в Индии.

После жевания его можно проглотить, либо выплюнуть.

В 2016 году министр здравоохранения, отвечая на соответствующий вопрос, заявил в парламенте, что Индия всегда была "плюющейся страной".

"Индия - плевательница. Мы плюем, когда нам скучно; мы плюем, когда устаем; мы плюем, когда мы злимся или просто так плюем. Мы плюем везде, плюем все время и в неурочные часы", - сказал политик.

От проблемы многочисленных плевков страдают исторические достопримечательности. Один из них - мост Хаура в столице Западной Бенгалии Колкате.

С началом пандемии на проблему уже начали обращать внимание. И инспекторы по "досмотру" теперь штрафуют плюющихся в общественных местах. А активисты начали призывать людей к порядку.

Один из индийских журналистов однажды сказал, что плевать для индуса является "хвастовстом", которое "подпитывает ядовитую мужественность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948656-plyuem-kogda-nam-skuchno-indiya-stala-zhertvoy-plyuyuschihsya-na-ulitse-grazhdan/