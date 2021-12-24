Пандемия помогает людям искать работу по душе

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Эпидемиологическая ситуация разрушила границы мирового рынка труда и теперь у специалистов есть возможность работать там, где они раньше не могли из-за географических причин. Работники интеллектуального труда стали настолько востребованными, что многие из них стали ощущать нехватку навыков, передает BBC.

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В то время, как увольнения во всем мире бьют рекорды и происходит то, что в США уже прозвали «Великой отставкой», параллельно развивается новая тенденция, которую специалисты уже прозвали «Пандемическим прозрением». Доцент кафедры менеджмента Университета Техаса Энтони Клотц, придумавший термин «Великая отставка», говорит, что пандемия помогла людям понять, что они хотят от работы большего, а удаленка открыла доступ к тысяче вакансий, на которые раньше люди не могли претендовать по географическим причинам.

Во времена промышленной революции люди не были настолько квалифицированными, чтобы получить работу с высоким доходом. Теперь работники умственного труда настолько востребованы, что ощущается нехватка навыков. Многие работники переходят в востребованные сектора с гибридным форматом работы. Так, согласно данным LinkedIn UK, с августа по октябрь 2021 года поток сотрудников, переходящих в IT, увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. В сфере образования, наоборот, наблюдается отток кадров. Многим компаниям еще предстоит доработать свою долгосрочную рабочую политику, а это означает, что на подходе еще больше изменений.

Специалисты утверждают, что сейчас сотрудников по традиции пытаются стимулировать внешними вознаграждениями, высокой зарплатой и статусом, но совсем скоро может прийти время, когда в приоритете у работников будет индивидуальный подход. Соискатели будут выбирать лояльных работодателей, применяющих гибридный формат, благодаря которому сотрудники смогут сохранять баланс между семьей и работой.

Люди больше не будут строить жизнь вокруг своей карьеры, а начнут выбирать ту работу, которая будет больше подходить под их образ жизни. Энтони Клотц считает, что если у пандемии и будет какой-то положительный итог, то им однозначно станут глобальные улучшения на рынке труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948183-pandemiya-pomogaet-lyudyam-iskat-rabotu-po-dushe/