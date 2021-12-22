Идеально сохранившийся эмбрион динозавра был найден в Китае

"Малыш Инлян". Кадр из видео: YouTube/Live Science

Археологи обнаружили идеально сохранившийся эмбрион динозавра в Китае, передает Би-би-си.

"Малыш Инлян", как его назвали обнаружившие его ученые, оказался эмбрионом беззубого динозавра-теропода, или овирапторозавра. Вид относился к пернатым динозаврам и проживал на территории современной Азии и Северной Америки.

Впервые яйцо обнаружили в 2000 году. Но оно долгое время содержалось на хранении.

Согласно выводам археологов, его возраст не менее 66 миллионов лет. Эмбрион находился на грани вылупления.

По словам одного из исследователей доктора Фиона Вайсума Ма, это наиболее идеально сохранившиеся останки эмбриона динозавра за всю историю.

Находка указывает на связь между динозаврами и современными птицами. Дело в том, что эмбрион находится в свернутом положении. Так же бывает и у птиц незадолго до вылупления.

"Малыш Инлян" на данный момент находится в китайском музее природы Камня Инлян. Длина эмбриона от хвоста до головки составляет 27 сантиметров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947910-idealno-sohranivshiysya-embrion-dinozavra-byl-nayden-v-kitae/