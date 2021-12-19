Краснокнижная туркестанская рысь попала в фотоловушку в Туркестанской области

Туркестанская рысь. Кадр из видео: Facebook.com/olzhas.berkinbayev

В Сайрам-Угамском национальном природном парке на территории Туркестанской области в фотоловушку попала краснокнижная туркестанская рысь. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК Олжас Беркинбаев.

Он опубликовал видео с этим редким животным. Как отметил Беркинбаев, в 1904 году английский натуралист и геолог Ричард Лидеккер впервые определил туркестанскую рысь и дал ей научное название — Lynx lynx wardi.

Данное животное занесено в Красную книгу Казахстана. Охота на этого зверя запрещена с 1976 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947374-krasnoknizhnaya-turkestanskaya-rys-popala-v-fotolovushku-v-turkestanskoy-oblasti/