Британская модель рассказала, как попала в модельный бизнес в 16 лет и терпела домогательства

Карен Элсон. Кадр из видео: YouTube/Karen Elson

Британская певица и модель рассказала, как попала в модельный бизнес и терпела унижения и домогательства, передает The Guardian.

42-летняя Карен Элсон подписала контракт с модельным агентством в возрасте 16 лет. За всю свою карьеру модели ей удалось принять участие в показах знаменитых брендов Marc Jacobs, Jan-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Versace. Элсон снималась для журналов Vogue, W, Harper’s Bazaar и другие.

Женщина призналась, что за годы работы в сфере моделинга она пережила многочисленные сексуальные домогательства, издевательства. Но при этом признается, что ей крупно повезло, так как все могло закончиться намного хуже для нее.

"Модельный бизнес выглядит так, будто это все гламурно, но на самом деле это не так", - сказала Элсон.

Она рассказала, что в этой индустрии присутствует мизогиния. Однажды один из известных дизайнеров назвал ее чудовищем из-за лишнего веса. После этого ей пришлось нелегко психологически и она голодала неделю.

"Иногда есть тонкая грань между работой модели и эскорт-работой, и девушки этого не осознают", - сказала она.

Также Элсон страдала посттравматическим расстройством и долгое время лечилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947090-britanskaya-model-rasskazala-kak-popala-v-modelnyy-biznes-v-16-let-i-terpela-domogatelstva/