Премьер Японии рассказал о призраках в своей резиденции

Фумио Кисида. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер Японии заявил, что не видел в своей резиденции призраков, передает Kyodo News.

Фумио Кисида стал первым за последние девять лет премьер-министром Японии, кто согласился поселиться в официальной резиденции. Он переехал туда на выходных вместе со старшим сыном. Здание было построено в конце 1920-х годов и было основным местом февральского мятежа 1936 года.

Тогда военные попытались совершить переворот и свергнуть правительство. Их мятеж был подавлен.

И теперь, согласно слухам, призраки убитых во время инцидента часто посещают здание.

"Я решил переехать, потому что считаю, что для меня было бы полезно сосредоточиться на своих общественных обязанностях. Я также хочу ценить свое время с семьей", - сказал Кисида.

В понедельник политик сообщил, что "хорошо спал" и в бодром состоянии духа примется за свою работу. А на вопрос видел ли он там призраков, премьер-министр Японии ответил, что "ни одного".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946629-premer-yaponii-rasskazal-o-prizrakah-v-svoey-rezidentsii/