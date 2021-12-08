Ученые признали всех домашних кошек психопатами

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Британские ученые опросили владельцев домашних котов и признали питомцев психопатами, передает NY Post.

Авторами стали ученые из Ливерпульского университета Великобритании и Ливерпульского университета Джона Мура. В исследовании приняли участие 549 владельцев этих домашних животных. Им необходимо было ответить на 46 вопросов, отмечая шкалу от одного до пяти.

К примеру, одними из вопросов были "мучает ли ваша кошка свою добычу, перед тем, как убить?" или "бывает ли так, что она громко мяукает без видимой причины?".

Авторы исследования резюмировали все ответы и пришли к единому выводу, что признаки психопатии есть у любой кошки.

"Вполне вероятно, что у всех кошек есть элемент психопатии, поскольку он когда-то был полезен их предкам с точки зрения приобретения ресурсов, например, еды, территории и возможностей для спаривания", - говорит автор исследования Ребекка Эванс.

Эванс добавила, что на такое исследование их вдохновили их домашние животные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945963-uchenye-priznali-vseh-domashnih-koshek-psihopatami/