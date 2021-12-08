Политическую партию Канады обвинили в копировании логотипа компании из Казахстана

Члены Квебекской партии. Фото: Twitter/Parti Québécois

Новый логотип квебеской партии оказался почти таким же, как и у казахстанской компании, передает MTL Blog.

Parti Québécois - вторая по величине политическая партия канадской провинции Квебек. Недавно ее члены презентовали перед сторонниками новый логотип.

Правда, позже оказалось, что он почти такой же, как и логотип одного предприятия из Казахстана, которое носит название QazContract.

Поразительное сходство вызвало в Интернете недоумение пользователей. А художник Венсан Бодри выразил мнение, что "детали слишком идентичные, чтобы это могло быть совпадением", даже если они не 100 процентов одинаковы.

QazContract - крупнейшая консалтинговая служба в Казахстане, как гласит их описание на Facebook.

Ситуацию с одинаковыми логотипами уже прокомментировали в Parti Québécois. По их мнению, они никого не были намерены копировать. А данный дизайн является оригинальным.

Квебекская партия была основана в 1968 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945919-politicheskuyu-partiyu-kanady-obvinili-v-kopirovanii-logotipa-kompanii-iz-kazahstana/