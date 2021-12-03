Южная Корея будет допускать пожилых людей к вождению после тестирования в VR

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В Южной Корее стартовал исследовательский проект с использованием VR-технологии, который позволит оценить, могут ли пожилые люди старше 65 лет водить автомобиль, передает Yonhap News.

Корейское национальное полицейское агентство (KNPA) намерено ввести условные водительские права для пожилых водителей к 2025 году. В связи с этим в скором времени пожилых водителей начнут тестировать с помощью VR-системы, которая позволит специалистам оценить их навыки вождения, память и другие способности.

Бюджет программы составляет три миллиона долларов.

Отмечается, что подобные гарнитуры VR уже используются в клиниках для оценки работы мозга пожилых людей.

Исследователи указали на тот факт, что с возрастом зрение ухудшается и, в частности, реакция на свет становится медленнее, что является частой причиной аварии. Также пожилым людям требуется больше времени, чтобы перевести взгляд и привыкнуть к смене света: от светлого к темному.

Кроме того, если пожилой человек страдает деменцией или болезнью Альцгеймера, то, возможно, ему будет сложно распознать опасные ситуации на дороге.

В качестве примера условных водительских прав издание приводит Германию, где водителям с плохим ночным зрением разрешается управлять автомобилем только в дневное время, а водителям, которым трудно ездить на большие расстояния, разрешается проехать только определенное расстояние от своего дома. В Новой Зеландии люди старше 75 лет должны проходить медицинский осмотр каждые два года, чтобы управлять автомобилем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945179-yuzhnaya-koreya-budet-dopuskat-pozhilyh-lyudey-k-vozhdeniyu-posle-testirovaniya-v-vr/