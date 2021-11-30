Мужчина из Индии построил своей жене копию Тадж-Махала

Ананд Пракаш Чокси и его супруга. Фото: Anand Prakash Chouksey

Индийский бизнесмен построил своей молодой супруге мини-копию Тадж-Махала, передает Би-би-си.

52-летний бизнесмен Ананд Пракаш Чукси из штата Мадхья-Прадеш строил "памятник любви" три года для своей 27-летней супруги. Строительство обошлось ему в 260 тыс. долларов. По его словам, это все для его жены, а также для города и его жителей.

Мини-копия Тадж-Махала. Фото: Anand Prakash Chouskey

Копия Тадж-Махала расположена на территории его владений. И за короткое время с момента открытия стала местной достопримечательностью, которая привлекает много посетителей. Некоторые пары даже начали делать здесь свои предсвадебные фотосессии.

Однако в сам дом входить нельзя, потому что там живет сам Чукси со своей возлюбленной. А так, он не препятствует тому, чтобы около здания всегда ходили люди. Он даже иногда угощает их сладостями.

В доме - две спальни, комната для медитации, библиотека. А внутри интерьер украшают мраморные колонны, позолоченный потолок и изогнутая лестница, ведущая в главный холл на нижнем этаже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944570-muzhchina-iz-indii-postroil-svoey-zhene-kopiyu-tadzh-mahala/