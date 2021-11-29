Ученые оценили вероятность "интернет-апокалипсиса" из-за взрыва на Солнце

Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалист по информационным технологиям Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти считает, что магнитная буря может привести к перепаду напряжения в промышленных сетях и многочисленным сбоям в работе беспроводных систем, передает РИА Новости со ссылкой на Dagens Nyheter.

По словам эксперта, мощная вспышка на Солнце может стать причиной "интернет-апокалипсиса" на Земле. Поскольку во время выброса плазмы пострадают подводные кабели, составляющие основу всемирной сети.

"Вероятность – примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", – говорится в заявлении ученого.

Вспышкой называют корональный выброс массы на Солнце по направлению к Земле. В итоге это приводит к магнитным бурям на планете. Слабые магнитные бури могут стать причиной небольших сбоев в работе энергосистем. А сильные магнитные бури могут привести к перепаду напряжения и отключению Интернета по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944346-uchenye-otsenili-veroyatnost-internet-apokalipsisa-iz-za-vzryva-na-solntse/