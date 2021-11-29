Креативный директор Louis Vuitton скончался в возрасте 41 года

Вирджил Абло. Кадр из видео: YouTube/The New York Times

Умер креативный директор бренда Louis Vuitton Вирджил Абло. Ему был 41 год, сообщается в официальном аккаунте Instagram.

"Мы опустошены и объявляем о кончине нашего любимого Вирджила Абло, преданного отца, мужа, сына, брата и друга", - говорится в посте.

Причиной смерти основателя бренда Off-White стала редкая и агрессивная форма рака - сердечная ангиосаркома, от которой он страдал последние два года. Американский дизайнер скрывал этот факт от публики.

"Несмотря на все это, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм ни на миг не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии - открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне", - гласит сообщение.

Абло долгое время сотрудничал с музыкантом Канье Уэстом. В 2012 создал собственный бренд Off-White. Вошел в историю моды как первый афроамериканец, занявший пост креативного директора Louis Vuitton, став при этом одним из самых влиятельных персон в этой индустрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944339-kreativnyy-direktor-louis-vuitton-skonchalsya-v-vozraste-41-goda/