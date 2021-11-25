Призрак из глубины: затопленная 30 лет назад деревня в Испании стала достопримечательностью для туристов

Руины затопленной деревни Асередо. Кадр из видео: YouTube/Alto MinhoTV

Затопленная в 1992 году испанская деревня стала достопримечательностью для туристов, передает Mail Online.

Деревня Асередо расположена на северо-западе Испании. Она была затоплена в 1992 году, когда португальская электростанция решила закрыть свои шлюзы. Тогда река Лима затопила Асередо и местным жителям пришлось покинуть свои дома и оставить имущество.

Теперь спустя 30 лет, когда уровень воды в водохранилище Линдозо резко упал, некоторые из построек стали видны на поверхности. В частности, это дома фермеров, зернохранилища, жилые домики, машины.

Крыши и оконные рамы построек давно смылись, стены обвалились, но некоторые из предметов имущества былых жителей Асередо все еще, на удивление, остались в целости. К примеру, стеклянные бутылки остались лежать на том же месте, где и оставались 30 лет назад.

Всего там проживало 120 жителей. Все они переехали в поселения поблизости. Кто-то из них иногда навещает свой старый дом вместе с туристами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943851-prizrak-iz-glubiny-zatoplennaya-30-let-nazad-derevnya-v-ispanii-stala-dostoprimechatelnostyu-dlya-turistov/