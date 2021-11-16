Единственное государство, где разница во времени с другими странами доходит до 25 часов

Кирибати. Фото: pixabay.com

Кирибати - единственная страна в мире, расположенная одновременно в четырех полушариях. Территория государства состоит из множества небольших островов. Даже его столица Южная Тарава охватывает сразу несколько участков суши.

Кирибати - тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. На сегодня из 33 островов заселены 13, их площадь составляет 812 квадратных километров.

При этом общая территория страны с учетом прибрежной зоны насчитывает 3,5 млн квадратных километров.

В состав Кирибати входит самый большой коралловый атолл в мире - это остров Киритимати (Остров Рождества) с площадью суши в 388 квадратных километров.

Главный город государства - Южная Тарава. Столица находится на западной границе страны, на атолле Тарава. Недорогие авиабилеты в любую точку мира ищите на Aviata.kz.

Сам атолл визуально похож на треугольник из узких полосок суши с лагуной внутри. Южная Тарава занимает только четыре острова в основании этого условного треугольника. Живут в городе 50 тысяч человек, а во всем государстве - около 120 тысяч.

Республика Кирибати начала свое существование только в 1979 году, когда острова архипелага Гилберта получили независимость от Великобритании.

Необычность страны заключается в том, что на Остров Рождества и еще ряд ближайших островов первым приходит Новый год, да и каждый новый день. Отсчет времени здесь буквально ломает существующую систему.

Часовые пояса тут от крайних (UTC+12) до формально не имеющих право быть (UTC+14), ведь Земля условно разбита на 24 зоны с отсчетом от нулевого меридиана - до +12 на восток и -12 на запад.

В 1995 году местные власти решили перенести международную линию перемены дат. Теперь с рядом ближайших стран разница во времени составляет более суток - до 25 часов.

Еще один интересный момент - на Острове Рождества есть свои деревни Париж, Лондон и Польша.

В мире много удивительных мест. Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942299-edinstvennoe-gosudarstvo-gde-raznitsa-vo-vremeni-s-drugimi-stranami-dohodit-do-25-chasov/