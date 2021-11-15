Названа самая опасная угроза для жизни человечества

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Научный журналист датской газеты Berlingske рассказал о самой большой угрозе для жизни всего человечества.

Ларс Хенрик Огор выпустил книгу "Большая уродливая книга о бедствиях", в которой рассматриваются возможные решения при природных или техногенных опасностях. В произведении Огора описывается одно из наиболее опасных угроз для жизни человечества - супервулкан.

Специалист вспомнил об извержении вулкана Тоба 75 тыс. лет назад. Тогда явление затронуло все живое преимущественно на индонезийском острове Суматра.

"Таким образом, все растения и животные на расстоянии нескольких сотен километров от вулкана были похоронены на время и вечность", - пишет Огор.

В результате огромные облака пыли и газа покрыли большую часть Азии, закрыв жителей региона от солнечных лучей. Это вызвало "вулканическую зиму". Температура во всем мире тогда упала в среднем на 10 градусов, прежде чем через много лет снова потеплело.

Можно только догадываться, как это отразилось на жизни предков. Потому что к моменту потепления на планете оставалось каких-то несколько тысяч человек. Тогда природная катастрофа обернула человечество в вымирающий вид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942161-nazvana-samaya-opasnaya-ugroza-dlya-zhizni-chelovechestva/