Бамбуковый лес Сагано, который умеет петь

Фото: со страницы instagram.com/trip_and_fun2021

Бамбуковый лес Сагано (Sagano Bamboo Forest) расположен в японской префектуре Киото. Это зажатая посреди городских ландшафтов живописная роща, состоящая из тысяч вздымающихся ввысь вечнозеленых деревьев.

Бамбук у многих народов мира является важным символом, наделенным особенными свойствами.

Например, для жителей Индии это растение символизирует дружбу и привязанность, для китайцев - это символ здоровья и долголетия, японцы же верят в то, что оно защищает от нечистых сил и злых духов.

Бамбуковый лес Сагано - это не только небольшая часть крупного паркового комплекса Арасияма, но и удивительное место, куда приезжают тысячи туристов, чтобы услышать уникальные природные звуки. Собираясь в любое путешествие, недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Проносящийся сквозь парк ветер заставляет петь стебли. Лесной хор вызывает ощущение спокойствия и умиротворенности, позволяет почувствовать единство с окружающим миром.

Некоторых путешественников мотивы бамбуковой песни вдохновляют на обдумывание смысла жизни.

Этот лес появился еще в самом начале 14 века. Высадить рощу задумал живший неподалеку монах, а по совместительству - политический деятель и поэт Мусо Сосэки. На территории парка был обустроен живописный пруд, вокруг которого возвышались растения.

Сегодня этот объект охраняется властями. Категорически запрещается срезать бамбук. У входа в лес можно приобрести полезные сувениры ручной работы.

Кроме пеших прогулок здесь можно взять в аренду велосипед. Ближе к темному времени суток путешествие по роще будет более загадочным и необычным, ведь вдоль всех аллей зажигаются огни, освещая стебли бамбука.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941371-bambukovyy-les-sagano-kotoryy-umeet-pet/