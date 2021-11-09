"Паранормальное явление" в салоне красоты навело ужас на казахстанцев (видео)

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

В одном из талдыкорганских пабликов появилось видео с катающимся по полу лаком для ногтей. При этом непонятно, с помощью каких сил он передвигался, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик появился в паблике taldykorganec.7282 в Instagram.

"В одном из салонов города происходило непонятное", - подписано видео.

На "паранормальное явление" казахстанцы отреагировали по-разному. Кого-то происходящее на записи с камер видеонаблюдения ужаснуло, кто-то стал шутить, некоторые же предположили, что это монтаж.

"Экзорциста вызывайте", "Полтергейст", "Кафель кривой", "Как страшно", "Жуть какая", "Монтаж", "С двух сторон горлышка привязана леска, за которую дергают по очередности. ФЕЙК!" - пишут комментаторы.

Корреспондент NUR.KZ попытался выяснить у администратора паблика, в каком салоне было снято видео. По его словам, ролик появился в Instagram, указывалось, что запечатлели его в Талдыкоргане. Где именно - неизвестно. Поэтому вопрос подлинности и места событий так и остается открытым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941361-paranormalnoe-yavlenie-v-salone-krasoty-navelo-uzhas-na-kazahstantsev-video/