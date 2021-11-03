Ученые выяснили, что выдает романтические чувства человека при встрече

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Ученые из Нидерландов рассказали, как определить, что человек испытывает симпатию к другому человеку во время встречи, передает официальный сайт Лейденского университета.

В исследовании ученых Лейденского университета приняли участие 142 человека в возрасте от 18 до 38 лет. Авторы исследования организовали ряд свиданий вслепую. При этом каждый испытуемый надевал датчики, которые анализировали работу сердца, а также специальные очки, отслеживающие движения глаз.

Оказалось, ритм биения сердца у двух человек, которые понравились друг другу с первой встречи, синхронизируется. Еще у обоих начинают потеть ладони.

Кроме того, те пары, у которых была взаимность в романтических чувствах, неосознанно копировали движения и повадки собеседника. К примеру, человек в ответ смеялся или улыбался, когда это делал его собеседник.

"Женщины, участвовавшие в исследовании, часто жестикулировали и улыбались. С другой стороны, мужчины больше смотрели на самих женщин; они дольше разглядывали лицо, глаза и фигуру. Но ни один из этих сигналов не показал, насколько один человек испытывал симпатию к другому. Это определили невидимые внутренние сигналы, такие как частота сердечных сокращений и вспотевшие ладони", - говорят авторы исследования.

Как говорят ученые, таким образом организм человека пытался укрепить связь с потенциальным партнером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940335-uchenye-vyyasnili-chto-vydaet-romanticheskie-chuvstva-cheloveka-pri-vstreche/