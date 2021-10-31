Полуголая бодипозитивная модель впервые появилась на обложке российского Vogue

Джилл Кортлев. Фото: instagram.com/jilla.tequila

Новый номер российского журнала Vogue впервые вышел с голландской плюс-сайз моделью Джилл Кортлев на обложке. Манекенщица снялась для глянцевого издания в откровенном образе.

Фотография с новой обложкой была опубликована на официальной странице издания в Instagram, на которую подписаны 977 тыс. человек.

27-летняя Кортлев на обложке позирует для фотографа боком, демонстрируя складки на талии и растяжки на ягодицах. На лицо Джилл стилисты нанесли макияж в естественных тонах.

В руках манекенщица держит черное пальто, которым и скрывает самые сокровенные части тела от объектива.

Всего за 2 часа после публикации пост набрал уже чуть более 22 тыс. лайков и это число продолжает активно расти.

В комментариях, в свою очередь, русскоязычные пользователи разделились на два лагеря: кто-то раскритиковал издание за выбор модели на обложку, другие же восхитились естественностью и красотой Кортлев.

"Это ее проблемы, никто не обязан наслаждаться этим"; "Зачем эти складки, зачем растяжки? Чтобы мы поняли, что нам должно это нравиться?"; "Это не Vogue, это что-то другое. Отворачивает", - написали критики новой обложки.

"Господи, обожаю новый Vogue!"; "Такой Vogue хочется читать, когда твой вес больше 50 кг и рост ниже 170 см"; "Мы прекрасны такими, какие мы есть", - написали восторженные подписчики.

Отметим, что у самой модели также есть страница в Instagram, на которую подписаны 260 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1939011-polugolaya-bodipozitivnaya-model-vpervye-poyavilas-na-oblozhke-rossiyskogo-vogue/