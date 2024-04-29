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NUR.KZ ищет новых сотрудников

Опубликовано:

девушка работает за компьютером
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанская IT-компания NUR.KZ зарекомендовала себя как надежный работодатель, который заслуживает доверия своих сотрудников.

NUR.KZ работает с 2009 года. За этот период компания выросла в несколько раз, в том числе выросла и наша команда.

На сегодня мы готовы предложить вам стабильную заработную плату, возможности для карьерного и профессионального роста и комфортные условия труда.

В связи с расширением мы ищем новых сотрудников:

Откликнуться на вакансию можно, отправив ваше резюме на cv@corp.nur.kz с указанием позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2081639-nur-kz-ishchet-novyh-sotrudnikov/

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