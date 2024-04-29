NUR.KZ ищет новых сотрудников
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Казахстанская IT-компания NUR.KZ зарекомендовала себя как надежный работодатель, который заслуживает доверия своих сотрудников.
NUR.KZ работает с 2009 года. За этот период компания выросла в несколько раз, в том числе выросла и наша команда.
На сегодня мы готовы предложить вам стабильную заработную плату, возможности для карьерного и профессионального роста и комфортные условия труда.
В связи с расширением мы ищем новых сотрудников:
- Редактор раздела спорт в редакцию новостей на казахском языке
- Руководитель отдела региональных новостей
- Редактор новостной ленты
- Спортивный журналист
- Журналист в русскоязычную редакцию
- Журналист в казахоязычную редакцию (Алматы және Астана қаласынан)
- Менеджер отдела видео-производства
Откликнуться на вакансию можно, отправив ваше резюме на cv@corp.nur.kz с указанием позиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2081639-nur-kz-ishchet-novyh-sotrudnikov/