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30 лет независимости Казахстана

NUR.KZ запустил канал в WhatsApp

Опубликовано:

Канал в WhatsApp
Фото: NUR.KZ

Новостной портал NUR.KZ запустил канал в WhatsApp - теперь читать новости можно прямо в мессенджере. На канале мы публикуем самые важные и интересные новости о событиях в Казахстане и мире.

Подписаться на наш канал в WhatsApp можно по этой ссылке. Для того, чтобы включить уведомления, нажмите на колокольчик в правом верхнем углу.

Каналы находятся во вкладке "Актуальное" - на смартфонах с iOS она находится в левом нижнем углу, у смартфонов с Android - рядом со вкладками "Чаты" и "Звонки", а в Web-версии мессенджера - третья иконка в верхней строке. Нажмите на нее, переходите на канал "NUR.KZ Новости Казахстана и мира" и будьте в курсе всех последних новостей.

Сейчас, когда в мире неспокойно, а в стране происходит много перемен и событий, важно не потеряться в информационном шуме и хаосе. Наша команда редакторов и журналистов отбирает для вас самые актуальные и важные новости.

В нашем канале в WhatsApp мы коротко рассказываем, что важно знать прямо сейчас, а подробнее вы, как обычно, можете прочитать на нашем сайте.

Нет необходимости подписываться на множество каналов, отслеживать все социальные сети или искать информацию в интернете. С нами вы не пропустите ничего важного. Подписывайтесь на канал "NUR.KZ" в WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2061287-nurkz-zapustil-kanal-v-whatsapp/

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