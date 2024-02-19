Новостной портал NUR.KZ запустил канал в WhatsApp - теперь читать новости можно прямо в мессенджере. На канале мы публикуем самые важные и интересные новости о событиях в Казахстане и мире.

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Сейчас, когда в мире неспокойно, а в стране происходит много перемен и событий, важно не потеряться в информационном шуме и хаосе. Наша команда редакторов и журналистов отбирает для вас самые актуальные и важные новости.

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