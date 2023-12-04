Информационный портал NUR.KZ стал обладателем премии Newsky awards 2023, награждение которой прошло в Алматы. Премия присуждается журналистам и блогерам.

Международная медиа-премия Newsky Award присуждается профессиональным международным и казахстанским журналистам, а также молодым репортерам и авторам блогов в социальных сетях. Организаторами премии выступают Общественный фонд United Charity Projects Evolution и Академия журналистики Казахстана. Премия проводится в этом году в третий раз.

Лучшие журналистcкие работы были отобраны членами жюри премии из более чем 4 000 заявок. Заявки на соискание премии были получены от национальных и региональных СМИ Казахстана, зарубежных медиа-организаций, молодых журналистов и популярных блогеров, включая журналистские материалы репортеров из Италии, Франции, Турции, Хорватии, Дании, Великобритании, США, Канады, Испании, Китая, ОАЭ и стран Центральной Азии, рассказали организаторы.

Премия Newsky Awards 2023. Фото: организаторы премии

Между тем, на церемонии были награждены победители в шести номинациях. Так, лучшим молодым журналистом, по версии премии, стал Жұмахан Нұрлыхан, а лучшими блогерами признаны Майя Бекбаева, Александр Цой, Смагулов Асылан.

Также были награждены журналисты разных медиа в номинациях "Лучший материал о благотворительности, социальной ответственности бизнеса", "Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге", "Межкультурные отношения, межконфессиональное согласие", "Лучший материал о духовности".

Премия Newsky Awards 2023. Фото: NUR.KZ

В рамках премии также были объявлены победители в специальной номинации "Премия для редакций". Одним из победителей стал информационный портал NUR.KZ.

Как рассказали организаторы премии, редакции получают награду за вклад в развитие журналистики Казахстана и за освещение острых социальных проблем.