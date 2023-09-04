Команда NUR.KZ заняла второе место в турнире по футболу среди журналистов

Команда NUR.KZ. Фото: РСК Алматы

Сотрудники казахстанского интернет-портала NUR.KZ доказали – они не только делают отличный медиа-продукт и пишут интересные новости, но и неплохо играют в футбол.

В минувшую субботу, 2 сентября, команда NUR.KZ приняла участие в турнире по футболу среди алматинских журналистов и работников СМИ. Турнир был организован Региональной службой коммуникаций Алматы и приурочен ко Дню города.

Награды. Фото: РСК Алматы

Открытие турнира прошло в торжественной обстановке. С приветственной речью выступила руководитель РСК Балслу Алекенова. Она пожелала командам удачи и поздравила с наступающим праздником.

Матч. Фото: РСК Алматы

Всего в турнире приняло участие 7 команд, сформированных из журналистов, редакторов и операторов из около 10 редакций городских и республиканских СМИ, а также блогеров:

Alash media group

31 канал

Центр мониторинга и анализа

"Алатау Акпарат

медиа-команда "Баскетбол"

NUR.KZ

Телеканал "Казахстан".

Команда NUR.KZ. Фото: РСК Алматы

По итогам сыгранных матчей третье место заняла сборная 31 канала, второе место - команда NUR.KZ. Победителем турнира стала медиа-команда “Баскетбол”. Отметим, в команду NUR.KZ вошли 12 игроков, работающих в разных департаментах и отделах IT-компании. Ребята сыграли слаженно и показали интенсивность и скорость.

Судейская коллегия высоко оценила спортивную подготовку игроков дружеского турнира.

Кроме того, 30 августа состоялся турнир по боулингу, в котором сотрудники NUR.KZ также решили попытать удачу, сразившись не только с коллегами из других изданий, но и с пресс-секретарями различных служб города.

Команда NUR.KZ по боулингу. Фото: РСК Алматы

Турнир судил призер турниров стран СНГ и Европы, мастер спорта РК Махмут Исхаков. Сменить камеры, диктофоны, блокноты и ручки на увесистые шары решились журналисты из информационных агентств Alash media group, «Недели спорта», NUR.KZ, телеканала «Алматы», газет «Вечерний Алматы» и «Алматы ақшамы», а также сборная пресс-секретарей.

По итогам сыгранных фреймов команда NUR.KZ заняла четвертое место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2035182-komanda-nurkz-zanyala-vtoroe-mesto-v-turnire-po-futbolu-sredi-zhurnalistov/