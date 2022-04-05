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NUR.KZ запустил Telegram-канал о криптовалюте для казахстанцев, которые уже инвестируют в виртуальные активы, и для тех, кто только собирается делать это.

Telegram-канал КриптоNUR — это площадка для казахстанцев, которые хотят разобраться в том, что такое криптовалюты, но не знают, с чего начать.

Здесь вы можете узнать о том, какие возможности есть у казахстанцев, чтобы легально зайти на рынок криптовалют и честно зарабатывать на вкладах в виртуальные активы.

Мы пишем о том, как купить биткоины в Казахстане. Также рассказываем, как самостоятельно выявить фальшивую криптовалюту.

Чтобы вы были в курсе происходящего на мировом рынке, каждый день мы публикуем в Telegram-канале важные новости из мира криптовалют. По утрам наши подписчики получают сводку с актуальными курсами криптовалют к доллару.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/1958616-nurkz-zapustil-telegram-kanal-o-kriptovalyute-dlya-kazahstantsev/