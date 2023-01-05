"Были все основания": глава МВД о применении спецсредств полицией во время январских событий

Марат Ахметжанов. Фото: Polisia.kz

Марат Ахметжанов, министр внутренних дел Республики Казахстан, рассказал на пленарном заседании мажилиса парламента о январских событиях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Провокаторы стали предъявлять незаконные требования под видом простых граждан, пытались манипулировать, давая публике неправильное мнение, искажали правду, распространяли популистские лозунги, пытались сформировать образ массовой несправедливости. В результате мирное собрание переросло в беззаконие.

В результате по обе стороны площади направились тысячи людей. Началось нарушение порядка. В городе появились пробки, количество протестующих увеличилось, демонстранты останавливали машины, водителей и пассажиров заставляли идти на площади. По пути они вооружались арматурой, палками и камнями. Не подчинялись требованиям полиции, совершили нападение на 250 военнослужащих Нацгвардии, которые пытались пресечь незаконное шествие", - сообщил министр.

Он отметил, что после этого полиция была оснащена спецсредствами нелетального действия.

"Они применялись для восстановления общественного порядка, это принятая международная практика. Для этого были все основания: массовые беспорядки, отражение нападения на граждан и сотрудников полиции, задержание лиц, оказывающих сопротивление", - сообщил Ахметжанов.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004210-byli-vse-osnovaniya-glava-mvd-o-primenenii-spetssredstv-politsiey-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/