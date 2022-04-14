Подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка обвинили в терроризме

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка. Фото: John Lamparski/Getty Images

Полиция Нью-Йорка задержала 62-летнего Фрэнка Джеймса, подозреваемого в стрельбе в метро. Его обвиняют в нарушении антитеррористического законодательства и нападении с применением насилия.

В заявлении прокурора Бруклина Бриона Писа говорится, что если подозреваемого признают виновным, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Сегодня Фрэнку Джеймсу было предъявлено обвинение в Федеральном суде Бруклина по одному пункту в нарушении закона, запрещающего террористические и другие насильственные нападения в общественном транспорте. В случае признания виновным и вынесения обвинительного приговора ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения", – заявил прокурор Бруклина.

Он добавил, что Джеймс "пересек границу штата для совершения преступления и перевез через границу штата материалы, способствовавшие совершению преступления".

Как пишет CNN со ссылкой на источники, подозреваемого задержали после сообщений нескольких человек, которые встретили его на улице.

Отмечается, что Джеймс был задержан девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 годы и трижды в штате Нью-Джерси.

Ранее в нью-йоркском метро на станции 36th Street в Бруклине произошла стрельба. Мужчина в противогазе взорвал две дымовые шашки, а потом начал стрелять в пассажиров, преследуя их. До 24 человек пострадали в результате инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1964952-podozrevaemogo-v-strelbe-v-metro-nyu-yorka-obvinili-v-terrorizme/