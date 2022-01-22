"Террористов ничто не пугало": оперативник рассказал о штурме здания полиции в Алматы

Кадр из видео: polisia.kz

Оперативник рассказал, как стражи порядка обороняли здание полиции в Алматы. Майор вспомнил, что массовые беспорядки начались днем 5 января у Almaty Arena, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

"Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивная и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - поделился полицейский.

После чего, говорит он, все направились в сторону акимата. Правоохранителей избивали, применяли физическую расправу, рвали форменную одежду, забирали каски, бронежилеты и щиты. Также протестующие останавливали машины и проверяли, нет ли там стражей порядка.

Вечером того же дня оперативнику пришлось защищать здание ДП, чтобы не дать террористам возможность завладеть оружием.

"Объездными путями еле как доехали до департамента полиции. Нас проинструктировали. Мы стали кидать светошумовые гранаты и предупреждать. Но их ничто не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненых. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах на большой скорости, открывали огонь", - говорит майор.

Он отметил, что во время боя удалось ликвидировать нападавшего, сидевшего за рулем захваченного у военных "КамАЗа". Попытка штурма полиции с помощью тяжелой техники была неоднократной.

Кадр из видео: polisia.kz

"Мы услышали, как снова завелся "КамАЗ". И кто-то опять пытался протаранить наши ворота. Они кидали в здание "коктейли Молотова". Перед департаментом растет большое дерево. Одна из бутылок с зажигательной смесью повисла на ветках дерева, не долетела до здания.

Люди агрессивные и полностью вооруженные, сразу было ясно, что это не мирный митинг. Я был рад, что являюсь сотрудником полиции, что смог отразить нападение террористов", - заключил оперативник.

Ранее участковый инспектор рассказал, как его коллегу демонстративно поставили на колени и стали жестоко избивать. Он бросился в толпу, в итоге полицейского удалось отбить у протестующих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1952500-terroristov-nichto-ne-pugalo-operativnik-rasskazal-ob-oborone-zdaniya-politsii-v-almaty/