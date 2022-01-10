Беспорядки в Казахстане: Токаев заявил о жертвах среди мирного населения

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил о жертвах среди мирного населения в ходе беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар пришелся на Алматы.

"Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. Казахстанские силовые структуры сумели в кротчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой - потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур. Более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется", - добавил Токаев.

По его данным, по всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц.

"Причинен огромный материальный ущерб, размер которого подсчитывается специальной правительственной комиссией", - резюмировал президент.

Во время выступления глава государства назвал события в Казахстане попыткой государственного переворота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950286-besporyadki-v-kazahstane-tokaev-zayavil-o-zhertvah-sredi-mirnogo-naseleniya/