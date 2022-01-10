Карин: Протестные акции стали дымовой завесой в дестабилизации ситуации в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" прокомментировал вопрос о том, кто может стоять за терактами в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам госсекретаря, к этому часу можно с уверенность сказать лишь только о характере этих событий - их нельзя назвать беспорядками, так как здесь были штурмы госучреждений, атаки на здания правоохранительных органов.

"Протестные акции послужили дымовой завесой, они всего лишь послужили неким фоном. Но затем сценарии по дестабилизации осуществлялись сразу по нескольким планам. Уже сейчас это заметно. То есть, после протестных акций запускалось, так скажем, действие с участием мародеров, маргинальных групп, которые создавали общий хаос, затем вступали в поле криминальные группы, которые выступили неким авангардом противостояния с силами правопорядка, и тем самым они оттягивали на себя силы правопорядка. И, в конечном счете, уже наносились точечные террористические атаки", - добавил он.

По его словам, конечный ответ по этим событиям дадут спецслужбы, правоохранительные органы, когда завершится вся контртеррористическая операция. Сейчас эти работы в стране продолжаются.

"Нельзя забывать, сейчас в стране все еще идет контртеррористическая операция. Я если не ежечасно, регулярно созваниваюсь со своими коллегами в регионах, сейчас достаточно напряженная ситуация.

Я думаю, что здесь имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил, поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные. Более подробные факты, о которых, я думаю, в скором времени сообщат наши спецслужбы. И это уже дает основания говорить о том, что здесь имел место некий сговор внутренних различных сил и внешних определенных деструктивных сил.

Почему я говорю, что это некий новый сценарий по дестабилизации, который нельзя сравнивать с предыдущими сценариями, которые мы видели ранее в других странах, в других регионах, так как в отношении Казахстана был проведен новый вид сценария с совершенно разными инструментами", - подчеркнул Ерлан Карин.

Он считает, что речь идет об использовании криминалитета, ударных террористических групп и подготовленных приемов информационного воздействия, в том числе распространение фейковых сообщений.

"Провокации, они до сих пор идут. Поэтому нашим гражданам очень надо быть бдительными. Основная задача сейчас - это консолидация. Наш главный ответ - это сохранить единый строй в наших рядах, четкие слаженные действия правоохранительных и силовых структур, госорганов, и мы можем этим действием помочь гражданам, обществу. Именно своим единением и поддержкой. Вот как мы видим в последние дни примеры создания народных дружин, волонтерских групп. Это самый лучший эффективный способ отражения всей этой атаки на Казахстан", - резюмировал госсекретарь РК.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате беспорядков.

Произошедшие в стране события госсекретарь Казахстана назвал "гибридной террористической атакой" на страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950250-karin-protestnye-aktsii-stali-dymovoy-zavesoy-v-destabilizatsii-situatsii-v-kazahstane/