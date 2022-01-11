Как защищали Департамент полиции от нападений террористов в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время беспорядков в Алматы на Департамент полиции шесть раз происходили нападения. Но службам удалось отстоять ведомство, практически круглые сутки держа оборону, передает NUR.KZ.

Антитеррористическая операция проводилась по месту дислокации трех административных зданий ДП, в квадрате улиц Масанчи - Карасай батыра – Байтурсынова – Жамбыла. Этот район до сих пор оцеплен и алматинцам рекомендуют корректировать свой маршрут и, по возможности, не покидать свои дома.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В округе располагается военная техника и вооруженные военнослужащие.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают в полиции, спецоперация была затруднена, поскольку террористы прикрывались мирным населением, в частности, женщинами. Органами внутренних дел принимались меры во избежание жертв среди мирного населения и по отражению нападения на здания Департамента полиции.

Задержанные. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время штурма Департамента полиции проводились задержания нападавших.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как свидетельствуют данные с видеокамер, а также показания некоторых участников штурма, он был четко спланирован и организован. Его реализовали хорошо подготовленные, вооруженные боевики в военной экипировке, сообщили в Департаменте полиции.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Я ехал по Толе би - Брусиловского. Передо мной вышла толпа людей, они остановили мою машину. Заставили снять госномера и положили в багажник. Приказали ехать мне вместе с народом. Угрожали, что побьют меня и повредят мне мою машину. Ходил я по площади и снимал видео на телефон. В драках и стрельбе не участвовал. Потом все поехали к ДВД. Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи и на казахском не говорили. Общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками "Аллаху Акбар" начали стрельбу. При себе у них были разные автоматы и гранаты», - поделились в полиции показаниями одного из участников противоправных действий.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что в Казахстане использовались радикальные и террористические группы для дестабилизации обстановки.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подробнее о ситуации в Казахстане можно прочесть здесь.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950210-kak-prohodila-zaschita-departamenta-politsii-ot-napadeniy-terroristov-v-almaty-foto/