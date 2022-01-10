Карин: Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что в Казахстане "цветные" и "бархатные" революции были малоэффективны, поэтому у нас в стране была опробована совершено другая модель, другой сценарий дестабилизации ситуации, но уже с использованием радикальных и террористических групп, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Карина, когда работа по стабилизации ситуации в стране завершится, будет проведено расследование всех причин и обстоятельств произошедшего.

"Тогда можно будет полностью рассказать и сообщить, как развивались обстоятельства. Но по тому, как стремительно все развивалось, по тому, как тщательно это было организовано и как точечно действовали все эти группы, можно сказать, что каждое событие было частью одного большого плана.

Вы представляете, какой подготовки и планирования требуют, чтобы действия разных разрозненных групп в разных регионах... Даже в разных регионах один алгоритм, схожие задачи по захвату госучреждений и зданий правоохранительных органов, акции по захвату оружия, удары, направленные по средствам коммуникации, перекрытие дорог, блокировка инфраструктурных объектов. Я не знаю, это, наверное, невозможно спонтанно разработать и спонтанно раздавать команды", - добавил он.

По его словам, это были четко спланированные, слаженные действия подрывных групп, перед которыми стояла задача дестабилизировать ситуацию в стране.

"Конечную цель сложно сейчас сказать, но я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации ситуации и осуществления возможного государственного переворота. Все эти события оценивают по старым лекалам, на основе ранее увиденных событий. Кто-то сравнивает с "цветными" и "бархатными" революциями, но в отношения Казахстана эти сценарии были малоэффективны", - подчеркнул госсекретарь.

По его оценке, обстоятельства в нашей стране другие и позиция власти достаточно устойчивая.

"Они не позволили бы реализовать классические варианты "цветных" революций. В конечном счете, в Казахстане была опробована совершено другая модель, другой сценарий дестабилизации ситуации, но уже с использованием радикальных и террористических групп", - резюмировал Карин.

Госсекретарь РК также отметил в интервью, что на кону стоял вопрос - сможет ли Казахстан сохранить государство.

Хронологию событий в Казахстане, озвученную ранее главой МВД, можно прочитать здесь.

Подробнее о ситуации в стране к этому часу читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950202-karin-tsvetnye-i-barhatnye-revolyutsii-maloeffektivny-v-kazahstane/