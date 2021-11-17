Террористы-смертники напали на столицу Уганды: трое погибли, десятки ранены

Нападение террористов-смертников на Кампалу. Кадр из видео: YouTube/Kenya Citizen TV

Террористы-смертники совершили нападение на столицу Уганды, передает Би-би-си.

Три террориста-смертника с интервалом в три минуты подорвали себя около здания парламента и городского управления полиции в Кампале. Четвертого успели задержать. При нем обнаружили жилет со взрывчаткой.

Позже ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

В результате взрывов три человека, среди которых двое полицейских, погибли. 33 человека пострадали, среди них пять в тяжелом состоянии. После терактов заседания в парламенте были отменены. Припаркованные около здания машины загорелись, окна близлежащих зданий выбиты.

Официальные лица Уганды обвинили в инциденте повстанческую группировку Союзные демократические силы. Последние присягнули ИГ в 2019 году. И с тех пор проводят атаки от имени группировки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1942550-terroristy-smertniki-napali-na-stolitsu-ugandy-troe-pogibli-desyatki-raneny/