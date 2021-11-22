Женщина с тремя детьми выбросилась из окна в Алматы

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Из окна девятого этажа в Алматы выбросилась 28-летняя женщина и трое ее малолетних детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. Из окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

"Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи", – сообщили в полиции.

Чтобы выяснить причины и другие обстоятельства трагедии, в полиции создали следственно-оперативную группу.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/suicide/1943324-zhenschina-s-tremya-detmi-vybrosilas-iz-okna-v-almaty/