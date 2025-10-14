Казахстанец объяснил свое поведение испугом и сумел сэкономить

Мужчина, не имеющий водительских прав, получил сниженный на 30% штраф в размере 275 тысяч тенге за оставление места ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он являлся, в нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством (ч.3 ст.611 КоАП), рассмотрели в Аральском районном суде.

Суд установил, что мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля, оставил место дорожно-транспортного происшествия, в котором он участвовал.

"Гражданин полностью признал свою вину и пояснил, что испугался и уехал с места происшествия. Также он сообщил, что водительского удостоверения не получал, и просил строго не наказывать", - рассказали в суде.

Признание вины и искреннее раскаяние посчитали обстоятельствами, смягчающими ответственность. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

В итоге суд снизил размер штрафа на 30%. Признанный виновным мужчина должен заплатить 275 240 тенге.

Ранее в Талдыкоргане водитель автобуса задел легковой автомобиль и покинул место ДТП. Он возместил ущерб, а теперь должен оплатить штраф со скидкой. Суд учел, что правонарушение совершено водителем впервые, он является единственным кормильцем семьи, имеет несовершеннолетнего ребенка, а его водительское удостоверение является единственным источником дохода.

В Петропавловске мужчина, не имея водительских прав, управляя автомобилем Nissan Maxima, совершил три ДТП, повлекших повреждение других транспортных средств, после чего дважды скрылся с мест происшествий. Суд оштрафовал его на сумму более 1 млн тенге.

