Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сразу три машины столкнулись по дороге на Медеу в Алматы (фото)

Опубликовано:

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером по дроге на Медеу в Алматы - пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера в 20:00 на улице Керей-Жанибек Хандар.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки "ВАЗ" (Chevrolet-Niva) двигался в северном направлении и допустил столкновение с машинами KIA и Hyundai, которе двигались в противоположном направлении.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир кроссовера - они обратились за помощью к медикам.

По информации Zakon.kz, очевидцы происшествия заявили, что водитель Chevrolet-Niva был пьян.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224049-srazu-tri-mashiny-stolknulis-po-doroge-na-medeu-v-almaty-foto/