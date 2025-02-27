Сразу три машины столкнулись по дороге на Медеу в Алматы (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером по дроге на Медеу в Алматы - пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера в 20:00 на улице Керей-Жанибек Хандар.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки "ВАЗ" (Chevrolet-Niva) двигался в северном направлении и допустил столкновение с машинами KIA и Hyundai, которе двигались в противоположном направлении.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир кроссовера - они обратились за помощью к медикам.

По информации Zakon.kz, очевидцы происшествия заявили, что водитель Chevrolet-Niva был пьян.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.