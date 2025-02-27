Сразу три машины столкнулись по дороге на Медеу в Алматы (фото)
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером по дроге на Медеу в Алматы - пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера в 20:00 на улице Керей-Жанибек Хандар.
По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки "ВАЗ" (Chevrolet-Niva) двигался в северном направлении и допустил столкновение с машинами KIA и Hyundai, которе двигались в противоположном направлении.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир кроссовера - они обратились за помощью к медикам.
По информации Zakon.kz, очевидцы происшествия заявили, что водитель Chevrolet-Niva был пьян.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224049-srazu-tri-mashiny-stolknulis-po-doroge-na-medeu-v-almaty-foto/