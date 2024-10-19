Автомобиль улетел в кювет по дороге на Медеу (фото)
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Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Алматы по дороге на Медеу - автомобиль врезался в дорожный знак, опору щита и опрокинулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло накануне, 18 октября, после 23:00 на улице Керей-Жанибек хандар.
Водитель Chevrolet Cobalt двигался в северном направлении и не справился с управлением авто - в результате допустил наезд на дорожный знак и опору щита, после автомобиль опрокинулся.
Мужчина получил телесные повреждения и после оказания медпомощи был отпущен домой.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники УП Медеуского района.
По информации Zakon.kz, автомобиль улетел в кювет в сторону речки. Также сообщается, что очевидцы бросились на помощь пострадавшему водителю.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2176199-avtomobil-uletel-v-kyuvet-po-doroge-na-medeu-foto/