Автомобиль улетел в кювет по дороге на Медеу (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Алматы по дороге на Медеу - автомобиль врезался в дорожный знак, опору щита и опрокинулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло накануне, 18 октября, после 23:00 на улице Керей-Жанибек хандар.

Водитель Chevrolet Cobalt двигался в северном направлении и не справился с управлением авто - в результате допустил наезд на дорожный знак и опору щита, после автомобиль опрокинулся.

Авария. Фото: Zakon.kz

Мужчина получил телесные повреждения и после оказания медпомощи был отпущен домой.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники УП Медеуского района.

По информации Zakon.kz, автомобиль улетел в кювет в сторону речки. Также сообщается, что очевидцы бросились на помощь пострадавшему водителю.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.