Мужчина, один воспитывающий ребенка, избежал ареста в Кызылординской области

В Кызылординской области отец-одиночка, управляя автомобилем в пьяном виде, совершил ДТП, но избежал ареста на 20 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.608 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Управляя автомашиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил столкновение с другим автомобилем", - пояснили в суде.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Также из материалов дело установлено, что мужчина в одиночку воспитывает ребенка, которому еще нет 14 лет. В силу ч.2 ст.50 КоАП РК административный арест не может к нему применяться.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на семь лет с освобождением от наказания в виде административного ареста.

Добавим, что по ч.3 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, наказывается административным арестом на 20 суток и лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.