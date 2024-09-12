Грузовик с зерном опрокинулся на трассе в Костанайской области
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Грузовик с зерном опрокинулся на трассе в Костанайской области - полиция проводит проверку по данному факту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как уточнили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 535 километре автодороги М-36 Екатеринбург-Алматы вблизи поселка Арман Костанайского района.
31-летний водитель грузовика марки ""МАЗ" с прицепом, перевозивший около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание.
По данным полиции, водитель ехал один, в ДТП он не пострадал. С его слов, он не сумел справиться с рулевым управлением.
При проверке документов, полицейские установили, что транспортное зарегистрировано на одно из областных товариществ с ограниченной ответственностью.
Грузовик с проезжей части подняли с помощью подъемного крана.
В настоящее время сотрудники собирают материал, для принятия процессуального решения, добавили полицейские.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2160682-gruzovik-s-zernom-oprokinulsya-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-video/