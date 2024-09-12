Грузовик с зерном опрокинулся на трассе в Костанайской области - полиция проводит проверку по данному факту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как уточнили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 535 километре автодороги М-36 Екатеринбург-Алматы вблизи поселка Арман Костанайского района.

31-летний водитель грузовика марки ""МАЗ" с прицепом, перевозивший около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание.

По данным полиции, водитель ехал один, в ДТП он не пострадал. С его слов, он не сумел справиться с рулевым управлением.

При проверке документов, полицейские установили, что транспортное зарегистрировано на одно из областных товариществ с ограниченной ответственностью.

Грузовик с проезжей части подняли с помощью подъемного крана.

В настоящее время сотрудники собирают материал, для принятия процессуального решения, добавили полицейские.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.