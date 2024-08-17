Автомобиль каршеринга опрокинулся в результате ДТП в Алматы (фото)

Автомобиль марки Nissan опрокинулся в результате наезда на препятствие в Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В ведомстве пояснили, что авария имела место минувшей ночью, с 16 на 17 августа, в Медеуском районе мегаполиса.

Водитель автомобиля марки Nissan двигался по улице Керей-Жанибек хандар и не справился с управлением. Он допустил наезд на препятствие - автомобиль опрокинулся.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП никто не пострадал. Расследованием факта заняты сотрудники УП Медеуского района.

По информации Zakon.kz, в аварию попал автомобиль службы каршеринга - вылетел с трассы и попал в траншею. Издание пишет, что водитель сбежал после ДТП.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.