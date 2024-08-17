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Автомобиль каршеринга опрокинулся в результате ДТП в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Автомобиль марки Nissan опрокинулся в результате наезда на препятствие в Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В ведомстве пояснили, что авария имела место минувшей ночью, с 16 на 17 августа, в Медеуском районе мегаполиса.

Водитель автомобиля марки Nissan двигался по улице Керей-Жанибек хандар и не справился с управлением. Он допустил наезд на препятствие - автомобиль опрокинулся.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП никто не пострадал. Расследованием факта заняты сотрудники УП Медеуского района.

По информации Zakon.kz, в аварию попал автомобиль службы каршеринга - вылетел с трассы и попал в траншею. Издание пишет, что водитель сбежал после ДТП.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150061-avtomobil-karsheringa-oprokinulsya-v-rezultate-dtp-v-almaty-foto/

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