Четыре человека пострадали в аварии в Алматы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июня, в Алматы - водитель не справился с управлением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Авария имела место в воскресенье примерно в 7 часов утра.
По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки Mitsubishi Outlander, следуя по улице Гоголя в восточном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.
В результате аварии водитель и три его пассажира обратились за медпомощью.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алмалинского района.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2110848-chetyre-cheloveka-postradali-v-avarii-v-almaty/