Четыре человека пострадали в аварии в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июня, в Алматы - водитель не справился с управлением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария имела место в воскресенье примерно в 7 часов утра.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки Mitsubishi Outlander, следуя по улице Гоголя в восточном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.

В результате аварии водитель и три его пассажира обратились за медпомощью.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алмалинского района.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.