Автобус сбил пешехода в Астане

В Сети появилась информация о том, что в Астане водитель автобуса сбил пешехода. Это подтвердили в ДП столицы. Полицейские также сообщили, что пострадал и пассажир автобуса, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео, на котором заметен автобус возле обочины. Авторы поста сообщили, что на проспекте Республики, по данным читателей, сбили человека.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"4 мая текущего года водитель, управляя маршрутным автобусом, следуя по проспекту Республики со стороны улицы Иманова, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель резко затормозил, из-за чего в салоне упал один из пассажиров.

По информации ДП, и пешеход, и пассажир были доставлены в больницу.

"По данному факту проводится проверка. Департамент полиции Астаны просит пешеходов неукоснительно соблюдать правил дорожного движения, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах. При переходе дороги максимально быть внимательными", – подчеркнули стражи порядка.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: