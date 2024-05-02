Два человека погибли в ДТП на выезде из Актобе (видео)

В Актюбинской области недалеко от поселка Жанаконыс столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовой Shacman. Погибли два человека, еще двое – госпитализированы, передает сайт телеканала КТК.

ДТП произошло на выезде из Актобе недалеко от пригородного поселка Жанаконыс. По данным полиции, водитель многотонного самосвала решил развернуться на трассе, но в этот момент в него врезался легковой автомобиль ВАЗ-2111.

В итоге 45-летний водитель "ВАЗа" и его пассажир скончались. Еще один мужчина, находившийся в той же машине, попал в больницу. Также госпитализирован сам шофер самосвала. Именно он, по предварительной версии, и спровоцировал трагедию.

"На 126-м километре трассы "Самара – Шымкент" столкнулись грузовой Shacman и ВАЗ-2111. Водитель 2111 и его пассажир скончались на месте ДТП. Шофер грузовика и еще один человек были доставлены в городскую больницу", – сообщил первый замначальника управления полиции Актобе Мадияр Акентай.

Источник: КТК

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: