Два человека погибли в ДТП на выезде из Актобе (видео)
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В Актюбинской области недалеко от поселка Жанаконыс столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовой Shacman. Погибли два человека, еще двое – госпитализированы, передает сайт телеканала КТК.
ДТП произошло на выезде из Актобе недалеко от пригородного поселка Жанаконыс. По данным полиции, водитель многотонного самосвала решил развернуться на трассе, но в этот момент в него врезался легковой автомобиль ВАЗ-2111.
В итоге 45-летний водитель "ВАЗа" и его пассажир скончались. Еще один мужчина, находившийся в той же машине, попал в больницу. Также госпитализирован сам шофер самосвала. Именно он, по предварительной версии, и спровоцировал трагедию.
"На 126-м километре трассы "Самара – Шымкент" столкнулись грузовой Shacman и ВАЗ-2111. Водитель 2111 и его пассажир скончались на месте ДТП. Шофер грузовика и еще один человек были доставлены в городскую больницу", – сообщил первый замначальника управления полиции Актобе Мадияр Акентай.
Источник: КТК
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2094368-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-kamazom-v-aktyubinskoy-oblasti/