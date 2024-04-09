Авто врезалось в горящий автомобиль и сбило тушившего его мужчину в Астане

В Астане автомобиль врезался в горящее авто и сбил мужчину, который стоял рядом с капотом и тушил машину. Кадры с места происшествия появились в Сети, передает NUR.KZ.

Страшным видео с места происшествия поделился Telegram-канал Astanovka98.

На кадрах видно горящая машина и несколько человек рядом с ней. Когда один из мужчин подходит к капоту автомобиля, вероятно, чтобы потушить его, его сбивает другой автомобиль. От столкновения человека отбрасывает на несколько метров, а горевшая до этого машина вспыхивает.

В посте сообщается, что ЧП произошло вчера вечером на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай.

"Судя по видео, мы предполагаем, что сбили водителя загоревшейся легковой", - отмечают авторы поста.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В каком состоянии находится пострадавшей, не уточняется.

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

немедленно сообщите водителю о возгорании;

остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;

покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.