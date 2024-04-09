Авто врезалось в горящий автомобиль и сбило тушившего его мужчину в Астане
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В Астане автомобиль врезался в горящее авто и сбил мужчину, который стоял рядом с капотом и тушил машину. Кадры с места происшествия появились в Сети, передает NUR.KZ.
Страшным видео с места происшествия поделился Telegram-канал Astanovka98.
На кадрах видно горящая машина и несколько человек рядом с ней. Когда один из мужчин подходит к капоту автомобиля, вероятно, чтобы потушить его, его сбивает другой автомобиль. От столкновения человека отбрасывает на несколько метров, а горевшая до этого машина вспыхивает.
В посте сообщается, что ЧП произошло вчера вечером на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай.
"Судя по видео, мы предполагаем, что сбили водителя загоревшейся легковой", - отмечают авторы поста.
Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В каком состоянии находится пострадавшей, не уточняется.
Что делать, если загорелось авто?
По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:
- немедленно сообщите водителю о возгорании;
- остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2081222-avto-vrezalos-v-goryaschiy-avtomobil-i-sbilo-tushivshego-ego-muzhchinu-v-astane/