Минимум пять человек погибли в аварии с автобусом на востоке Германии

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько пострадали в аварии междугородного автобуса на автобане вблизи Лейпцига в восточной Германии.

Оператором автобуса была компания Flixbus. Он круто свернул вправо на оживленной трассе A9, а затем завалился на бок.

Автобус выехал из Берлина с двумя водителями и 53 пассажирами на борту, подтвердила компания Flixbus. Он двигался в направлении Нюрнберга, конечным пунктом назначения был швейцарский Цюрих.

Авария случилась через два часа после выезда около 10:00 по местному времени недалеко от поворота на Лейпциг и аэропорт Галле.

Обстоятельства аварии пока до конца не ясны, отмечается в заявлении компании.

Полиция сообщила, что на место происшествия направлены спасательные вертолеты и большое количество машин скорой помощи. Местные больницы предупреждены о необходимости готовиться к поступлению большого количества пострадавших.

На трассе A9 вблизи Лейпцига уже случались аварии, последняя была в декабре. В 2019 там было происшествие, в котором один человек погиб.