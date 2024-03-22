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Эзотерика

Машина с детьми опрокинулась на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

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Колесо машины погрязло в снегу
Снег. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на трассе в области Абай случилось ДТП - произошло опрокидывание автомобиля. В результате пострадали четыре человека, трое из них - дети, пишет NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в Жарминском районе на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск.

Как отметили в ведомстве, сотрудники ТМСП незамедлительно оказали первую медицинскую помощь женщине 1991 года рождения, которую с различными травмами доставили в Центральную районную больницу Жарминского района.

А дети 2016, 2019 и 2022 годов рождения в медицинской помощи, к счастью, не нуждались.

В настоящее время их передали отцу.

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072328-mashina-s-detmi-oprokinulas-na-trasse-almaty-ust-kamenogorsk/

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