Машина с детьми опрокинулась на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
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Сегодня на трассе в области Абай случилось ДТП - произошло опрокидывание автомобиля. В результате пострадали четыре человека, трое из них - дети, пишет NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в Жарминском районе на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск.
Как отметили в ведомстве, сотрудники ТМСП незамедлительно оказали первую медицинскую помощь женщине 1991 года рождения, которую с различными травмами доставили в Центральную районную больницу Жарминского района.
А дети 2016, 2019 и 2022 годов рождения в медицинской помощи, к счастью, не нуждались.
В настоящее время их передали отцу.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072328-mashina-s-detmi-oprokinulas-na-trasse-almaty-ust-kamenogorsk/