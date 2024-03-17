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Водитель легковушки разбился рядом с крупным ТРЦ в Алматы

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля скончался в результате наезда на дерево в Алмалинском районе Алматы. Сидевший рядом пассажир получил травмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП произошло 17 марта в 05:10 в Алмалинском районе.

"Водитель, гражданин Ж., 1985 года рождения, управляя автомашиной марки Mitsubishi, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении на пересечении с улицей Макатаева, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Пассажир получил телесные повреждения. По факту аварии заведено уголовное дело, назначены экспертизы.

ДТП в Алматы
Авария. Фото: Zakon.kz

По информации на сайте правовой статистики, за 2 месяца 2024 года зарегистрировано 2635 ДТП. Число погибших в них составило 242 человека, получивших ранения – 3334 человека.

Больше всего погибших зарегистрировано в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2069619-voditel-legkovushki-razbilsya-ryadom-s-krupnym-trts-v-almaty/

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