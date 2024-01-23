"ГАЗель" выехала на "встречку": массовая авария произошла в Астане (видео)

Сразу несколько автомобилей попали в ДТП сегодня в Астане на проспекте Мангелик Ел - в аварии пострадали машины, которые двигались в оба направления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации полицейских, 23 января 41-летний водитель машины марки Toyota, двигаясь по проспекту Мангилик Ел, при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с авто марки "ГАЗель".

Грузовик ехал в попутном направлении. От удара "ГАЗель" выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с тремя автомобилями: Hyundai, Kia и "ГАЗель" (микроавтобус).

В результате ДТП телесные повреждения получили несколько человек.

Административное дело в отношении водителя Toyota будет направлено в специализированный межрайонный суд города Астаны, отметили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

В случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.