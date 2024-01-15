Авария с перевертышем произошла ночью в Алматы (фото)

Минувшей ночью в Алматы произошла авария с участием двух авто, одна из машин перевернулась. В ДТП пострадал пассажир, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария произошла в 3 часа ночи на пересечении Абая - Яссауи. По информации МПС, автомобиль Nissan двигался по проспекту Абая на запад, а Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.

Произошло столкновение, в результате которого немецкий автомобиль перевернулся. Из-за этого пострадал пассажир Volkswagen.

В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района.

Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей. Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы. Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.