Авария с перевертышем произошла ночью в Алматы (фото)
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Минувшей ночью в Алматы произошла авария с участием двух авто, одна из машин перевернулась. В ДТП пострадал пассажир, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Авария произошла в 3 часа ночи на пересечении Абая - Яссауи. По информации МПС, автомобиль Nissan двигался по проспекту Абая на запад, а Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.
Произошло столкновение, в результате которого немецкий автомобиль перевернулся. Из-за этого пострадал пассажир Volkswagen.
В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей. Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы. Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055438-avariya-s-perevertyshem-proizoshla-nochyu-v-almaty-foto/