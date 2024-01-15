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Авария с перевертышем произошла ночью в Алматы (фото)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Минувшей ночью в Алматы произошла авария с участием двух авто, одна из машин перевернулась. В ДТП пострадал пассажир, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария произошла в 3 часа ночи на пересечении Абая - Яссауи. По информации МПС, автомобиль Nissan двигался по проспекту Абая на запад, а Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.

Произошло столкновение, в результате которого немецкий автомобиль перевернулся. Из-за этого пострадал пассажир Volkswagen.

В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей. Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы. Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055438-avariya-s-perevertyshem-proizoshla-nochyu-v-almaty-foto/

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