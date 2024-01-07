Массовое ДТП произошло в Уральске: есть погибший (видео)

Вчера вечером в Уральске столкнулись три авто. Один из пятерых пострадавших скончался по пути в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

По данным правоохранителей, 6 января около 20:05 на окружном шоссе возле АЗС "Октан" в Уральске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

"С места ДТП доставлены в больницу 5 пассажиров. Один пассажир скончался в пути следования в травмпункт", – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 части 3 УК РК. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: