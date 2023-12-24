Наказанный за превышение скорости водитель через 6 часов попал ДТП на трассе Атырау: один погиб

На трассе Атырау произошло ДТП с участием двух легковых машин, в результате происшествия погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, авария произошла в минувшую пятницу, 22 декабря, в 22:00 на трассе республиканского значения Астрахань – Актобе – столкнулись Toyota Avalon и ВАЗ-2114.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП на месте происшествия скончался водитель ВАЗ-2114 1988 года рождения.

В ДП региона также рассказали, что в тот день, за шесть часов до трагедии, на водителя автомобиля Toyota Avalon был составлен административный протокол по части 1 статьи 592 КоАП РК за превышение скорости.

Кроме того, водитель автомобиля Toyota Avalon 1999 года рождения ранее привлекался к административной ответственности по частям 1, 3, 4 статьи 592, частям 1, 3 статьи 593, части 1 статьи 600 КоАП РК и неоднократно получал предупреждения.

"Установлено, что водитель автомобиля, несмотря на неоднократные предупреждения, стал причиной ДТП", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 592 КоАП РК, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Также отметим, что в соответствии со статьей 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.